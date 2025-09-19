L'ex giocatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio anche del match che si giocherà domenica al Franchi tra Fiorentina e Como.

La Fiorentina non convince

“La Fiorentina non convince su niente. Tra Como e Pisa deve fare 4-6 punti, perché poi ha un ciclo terrificante. Sorprende il ritardo clamoroso di questo lavoro. E mi dispiace molto, perché pensavo che Pioli potesse essere un fattore".

E il mercato…

"Ci sono tanti dubbi, poi ultimo mi chiedo: è stata convincente la campagna acquisti? Mi sembra come quella di Giuntoli alla Juve lo scorso anno. Ci sono dei giocatori da accendere e attendere ancora, e Firenze non aspetta tanto".