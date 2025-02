Caprini celebra il suo esordio con la Fiorentina: "Primi passi sul grande palcoscenico, ma questo è solo l'inizio"

Quella di ieri non è stata solo la serata del clamoroso successo della Fiorentina contro l'Inter. E' stata anche la notte del debutto in Serie A di Maat Daniel Caprini, aggregato in Prima Squadra come vice-Kean.

E proprio Moise è stato sostituito, dopo il gol della sua personale doppietta, per fare spazio al classe 2006, messosi in mostra dall'anno scorso a questa parte sotto Galloppa in Primavera. Cinque minuti circa per l'attaccante italiano, che ha tentato ed è riuscito anche in un dribbling contro la difesa dei campioni d'Italia.

Le parole di Caprini

Il giorno dopo, Caprini ha postato sui social alcune immagini della sua partita e tutta la sua emozione per l'esordio assoluto: “Primi passi sul grande palcoscenico. Un momento che ho sempre sognato. Ma questo è solo l'inizio”.

Il suo esordio al Franchi