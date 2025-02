La Fiorentina smentisce tutti... persino Google! L'Inter doveva vincere al 99,9%

Ha fatto il giro del web, ma ognuno di noi poteva verificarlo in diretta. La probabilità di vittoria della Fiorentina contro l'Inter secondo il motore di ricerca più utilizzato dagli utenti di internet, Google. Il browser californiano assegnava infatti, ancora fino all'intervallo chiuso 0-0, lo 0,1% (zero, uno!) di possibilità di successo dei Viola, in grave emergenza vista la rosa a disposizione di Palladino, contro i campioni d'Italia di Inzaghi.

La “fiducia” di Google nei confronti della Fiorentina

La ‘probabilità di vittoria’ secondo Google. All'intervallo (vedere orario sopra riportato) era ancora 99,9% a favore dell'Inter

Ma quali numeri, ma quale matematica… il calcio è questa roba qua!

Ma il calcio è tremendamente bello proprio per questo. La vittoria di ieri sera sembrava segnata dal destino: quello che ha fatto allontanare Bove dai campi da calcio e lo stesso che gli ha regalato forse una delle più grandi soddisfazioni fuori dal terreno di gioco. Non ci sperava nessuno, forse nemmeno Palladino, catturato dalle telecamere con espressione decisamente sorpresa al gol-vantaggio di Ranieri. Ma la sua Fiorentina è un'ammazza-big: al Franchi, solo nel girone d'andata, sono cadute Lazio, Milan, Roma e ora Inter.

Perdere contro l'ultima in classifica, vincere contro i campioni in carica. Pazza Int… pazza Fiorentina, amala!