Fiorentina, ma anche Bologna e Como: tante pretendenti per Piccoli. E il Cagliari fissa il prezzo di vendita

C'è anche Roberto Piccoli sul taccuino della Fiorentina, che sta cercando alternative qualora Moise Kean decidesse di trasferirsi in questa sessione estiva. E il Cagliari ha finalmente fissato il prezzo di vendita per il classe 2001.

Come riporta Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, gli isolani hanno fissato il valore del ragazzo a 25 milioni di euro. Non c'è solo la Fiorentina, prosegue Trotta, su di lui: ha attirato l'interesse anche di Bologna e Como, che vorrebbe affiancarlo a Morata, la cui trattativa è destinata ad andare in porto.