Da martedì sarà valida la notissima clausola rescissoria da 52 milioni di euro che può portare via Moise Kean al popolo viola. Valida per l'Italia e per l'estero, compresa quell'Arabia Saudita che non ha fatto particolarmente breccia nel cuore e nella testa del centravanti gigliato.

Incontro con il tecnico

E' atteso un incontro fra Kean e Stefano Pioli. Il nuovo tecnico viola proverà a convincere il bomber, ribadendo la voglia di allenarlo e le ambizioni della squadra. Non è un mistero che al centro del progetto tecnico dell'allenatore emiliano ci sia proprio l'ex attaccante di PSG e Juventus.

E anche Gattuso…

Kean ha già parlato anche con Gattuso, un altro che spera nella permanenza in viola (o almeno in un campionato europeo) per il suo centravanti. Le speranze mondiali della Nazionale non possono che passare dai suoi gol. Averlo in un campionato poco competitivo o in panchina in qualche top team non gioverebbe alla squadra di Gattuso, anzi. Le sirene restano (Milan, Manchester United...) così come il timore che ci sia qualcuno appostato rimasto finora nell'ombra. Lo riporta La Nazione