Meno quattro alla clausola e il mutismo di Kean prosegue ma fin qui nessuna apertura all'Arabia: la Fiorentina tiene Piccoli in standby

Ormai il segmento temporale della clausola di Moise Kean è dietro l'angolo: il countdown segna -4 al 1 luglio e poi per due settimane, la Fiorentina vivrà in apnea in attesa di capire anche le intenzioni dell'attaccante, fin qui silente e tutt'altro che sbilanciato, in nessuna direzione particolare, scrive il Corriere dello Sport.

L'unica certezza è che Moise non vorrebbe abbracciare un progetto solo economico e per questo non ha dato alcuna apertura al momento all'Al Qadsiah. La Fiorentina dal canto suo non può che prepararsi ad ogni evenienza ma senza poter affondare: per questo Piccoli, appena riscattato dal Cagliari, al momento è in standby, sempre che poi sia la scelta numero uno in caso di addio di Kean.