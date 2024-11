All'inizio del ritiro della Nazionale italiana, ha parlato il CT azzurro Luciano Spalletti, intervenendo anche sui due giocatori della Fiorentina convocati: Kean e Comuzzo. Queste le sue parole: “Siamo felici dei due bomber (Kean e Retegui ndr), stanno facendo vedere ciò che speravamo".

E sulla possibilità di vedere Kean e Retegui insieme: “Kean ha giocato anche da esterno, avendo una grande gamba. Crea problemi con la sua velocità e la sua fisicità. Retegui invece è più da area di rigore, ma Moise sa fare anche questo. Lo ha fatto vedere ieri che è un attaccante completo. Fisicamente Kean ha ancora il problemino che aveva alla caviglia prima della partita di ieri. Serve che recuperi qualche giorno come tutti quelli che hanno giocato ieri, staremo attenti. Poi avere alternativa è importante. Kean è il calciatore che somiglia di più a ciò che è accaduto al nostro gruppo, ha avuto questa crescita abbastanza veloce. Ha evidenziato la convinzione di avere qualità, è davvero forte il messaggio che manda quando gioca. Questo prendersi per mano è successo un po' a tutta la squadra.”.

E su Comuzzo: “Comuzzo ha la grande qualità dell'attenzione. È fisico, forte a fare il difensore e bravo anche a impostare. È pulito, gioca la palla. Traspare personalità nonostante sia giovanissimo. Ci piacciono i giocatori che si mettono in mostra, non dobbiamo assolutamente appiattire il talento. E talento non è solo dei numeri 10, anche un difensore è di talento: è quello che limita tutti quelli che ha davanti. Lui e Savona? Sono ragazzi che se lo meritano e noi vogliamo scoprire fino a quanto sono forti. Comuzzo gioca nella Fiorentina in altissimo in classifica, Savona è un titolare della Juventus, non direi che sono tanto degli esperimenti... Pietro come Vierchowod? Dobbiamo stare attenti nel non farli diventare presuntuosi questi ragazzi. Può somigliargli, nel nome gli somiglia di già... Nelle scorribande da 80 metri nel recuperare tutti e dare spallate io glielo auguro che lo possa fare, ma per ora teniamoci le qualità che ci ha fatto vedere".