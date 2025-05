Corriere dello Sport-Stadio: Una poltrona per quattro

Il Corriere dello Sport in edicola oggi non poteva non concentrarsi sulla clamorosa situazione creatasi in casa Fiorentina dopo le inaspettata dimissioni di Raffaele Palladino.

Prima pagina

In copertina il Corriere dello Sport-Stadio scrive a tutta pagina: “Firenze brucia” continuando nel sottotitolo “Tifosi in rivolta, Pradè turbato” e ancora “La Curva attacca Commisso. Casting per il nuovo tecnico”.

Pagine 16-17

Nelle pagine interne il quotidiano sportivo riprende il tema già trattato brevemente in copertina. A pagina 16 intitola “Fiorentina una crisi mai vista” approfondendo poi nel sommario “Pradè turbato dalla contestazione riflette sulle dimissioni. Commisso deve capire come ricucire lo strappo” e poi “Dalla rabbia dei tifosi all’addio di Palladino: le difficoltà di gestione mettono a rischio il futuro della società”. In taglio basso il Corriere presenta la sfida di stasera fra Fiorentina e Inter Primavera che assegnerà lo scudetto di categoria: “Tutto esaurito per la finale contro l'Inter”. Nella pagina seguenti il quotidiano analizza quali sono i pretendenti alla panchina viola scrivendo “Da Pioli a Farioli, una poltrona per quattro”.