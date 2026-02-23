Giuseppe Commisso: "Rimanete umili, affamati e uniti. Sono orgoglioso di questa Fiorentina"

Dopo le congratulazioni fatte alla squadra via telefono negli spogliatoi, il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha scritto sui social il suo pensiero sulla vittoria contro il Pisa.

Le parole del presidente

"Orgoglioso di questa squadra stasera. Avete giocato con cuore, unità e orgoglio, onorando la maglia della Fiorentina nella nostra vittoria contro il Pisa. Rimanete umili. Rimanete affamati. Rimanete uniti. Avanti Viola".

Dopo la partita

“Fiero di voi, la strada è quella giusta”, ha detto invece Giuseppe Commisso rivolto alla squadra dopo aver chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari al termine della sfida contro il Pisa. Congratulazioni ai ragazzi anche da parte di sua madre Catherine che ha seguito la sfida insieme al Presidente.