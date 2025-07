Kean, Dodô e non solo: tanti sorrisi per il primo giorno di ritiro - FOTO

Sono proseguiti nel pomeriggio test atletici per i calciatori della Fiorentina. Il ritiro ha preso ufficialmente il via e non sono pochi i sorrisi misti all'entusiasmo per l'inizio della nuova stagione sportiva.

FOTO: Kean, Dodô, Gosens e Keita alle visite mediche

Il club gigliato, come potete notare, ha pubblicato le immagini dei test ma anche del lavoro delle tre squadre in ritiro al Viola Park. Ovvero le stesse che verranno presentate stasera: Prima Squadra, Femminile e Primavera.

Il ritiro è ufficialmente iniziato