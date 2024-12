Toni: "La Fiorentina continuare a far sognare i suoi tifosi. Firenze è il posto perfetto per Kean, è cresciuto molto"

Presente al Grand Slam Padel show, evento in corso quest'oggi centro panel di San Miniato Basso, questa mattina l'ex attaccante di Fiorentina e Verona Luca Toni ha commentato l'inizio del campionato di Moise Kean, centravanti della squadra di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole riportate da Radio Bruno:

“E’ bello quest’anno, finalmente assistiamo ad un campionato combattuto. Ci sono tante squadre in testa, tante sorprese ma anche tante certezze. La Fiorentina onera partita benissimo, poi Palladino è riuscito a trovare lo schema perfetto, e adesso sta andando avanti alla grande. Se riuscissero a rimanere li davanti farebbero davvero qualcosa di straordinario. E’ giusto continuare a far sognare i tifosi viola, ci sono tanti giocatori forti quest’anno in rosa”.

"Kean ha trovato in Firenze il suo posto perfetto: la sua crescita è oggettiva"

Ha concluso parlando del “collega” di reparto, Moise Kean: "Mi piace un sacco come attaccante, e sono convinto che a Firenze abbia trovato l’ambiente giusto per lui. E’ coccolato, ha trovato un mister che gli vuole bene, e questo fa bene al ragazzo: si è visto che questo ha fatto molto bene al ragazzo. Anche quando non fa gol ha dimostrato di lavorare e lottare molto per la squadra, cosa che in precedenza non faceva. Secondo me è la testimonianza di una crescita personale, che lo farà diventare un gran giocatore”.