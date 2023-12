Italiano: "Tanti problemi di formazione ma Sottil è in crescita. Voglio più incisività da Brekalo e Ikone"

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da DAZN, prima della partita contro il Verona, dichiarando: “Abbiamo qualche problema di formazione, anche Bonaventura non è a disposizione. Un'assenza questa che si aggiunge a quella di Nico (Gonzalez ndr), poi c'è Arthur che è sì in panchina ma non è al cento per cento. E c'è anche Kouame che ha un acciacco che gli impedisce di partire dal primo minuto”.

“Sottil in crescita”

Abbiamo qualche defezione importante, però i ragazzi li vedo in crescita; adesso Sottil sta cominciando a vedere la porta. Mi aspetto più incisività da Brekalo, da Ikone, le occasioni le abbiamo e dobbiamo sfruttarle

Una risposta da chi ha un'opportunità

Sicuramente Italiano si aspetta risposte da chi scenderà in campo dall'inizio: sarà questa un'opportunità importante per chi deve uscire fuori da un momento negativo o deve mettersi in mostra.