Non c'è solo la Fiorentina sulle tracce del talento norvegese del Sassuolo. Si muove anche Lotito adesso

Tra i giocatori più ambiti del retrocesso Sassuolo c'è Kristian Thorstvedt, il centrocampista norvegese che ha segnato ben sei reti nella scorsa stagione.

Non c'è solo la Viola sul norvegese

Il suo nome ha già attirato l'interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui Bologna, Lazio e Fiorentina. Secondo quanto riportato da SassuoloNews, Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri avranno il compito di gestire al meglio le trattative per Thorstvedt, cercando di ottenere la migliore offerta per il club e per il giocatore stesso.

Palladino però sarebbe coperto in quel ruolo…

Con il passare dell'estate, è probabile che il nome di Thorstvedt diventi sempre più caldo sul mercato, con le società italiane pronte ad offrire cifre importanti per assicurarsi il suo ingaggio. La Fiorentina, tuttavia, è attualmente coperta in quel ruolo, dove ci sono Bonaventura (in scadenza però il prossimo 30 giugno) e Barak (già provato a vendere lo scorso gennaio).