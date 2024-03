Anche l'anno scorso l'annata di Dodô era stata falcidiata da problemi nella prima parte, arrivando da diversi mesi di lontananza dai campi. Poi il rush finale fu impetuoso e degno di nota: un po' quanto il brasiliano vorrebbe ripetere anche in questa sua seconda stagione. I minuti in Primavera e poi quelli con il Maccabi l'hanno rilanciato a tutti gli effetti e la Fiorentina vorrebbe poter beneficiare di un investimento che fin qui ha avuto a disposizione solo per pochi mesi in quasi due anni.

E poi c'è il futuro, con Dodô pronto a legarsi ancora alla Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio e in una fase di studio sul futuro, uno dei pochi che pare certo di ripartire con l'eventuale nuovo ciclo.