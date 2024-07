Beltran rassicura i tifosi della Fiorentina: c'è spazio anche per lui nella vittoria dell'Argentina. E le sue Olimpiadi continuano

Lucas Beltran aveva fatto spaventare i tifosi della Fiorentina dopo l'infortunio rimediato contro l'Iraq, che lo ha costretto a partire dalla panchina nella sfida odierna della sua Argentina contro l'Ucraina, decisiva per il passaggio del turno alle Olimpiadi.

Emergenza rientrata

Sul conto del giocatore viola arrivano però buone notizie, perché a dieci minuti dalla fine è entrato in campo dimostrando che - pur non essendo ovviamente al meglio - è perfettamente in grado di giocare. Niente di grave dunque per lui, e il suo percorso alle Olimpiadi continuerà: l'Argentina infatti ha vinto 2-0 e ha passato il turno da seconda nel girone dietro il Marocco.