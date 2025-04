Si sono appena concluse le due partite in programma alle 12,30. Il Como ha battuto 1-0 il Genoa grazie alla rete di Strefezza. Con questa vittoria la squadra di Fabregas stacca in classifica quella di Vieira, ma entrambe sono già tranquille per quanto riguarda la salvezza.

Il Milan passa a Venezia

Con il punteggio di 2-0 invece il Milan ha espugnato il campo del Venezia. Pulisic ha aperto le marcature dopo soli cinque minuti, Giménez ha raddoppiato al 96'. Da segnalare al 34' una rete annullata a Yeboah per fuorigioco. Il Milan si porta dunque a -2 dalla Fiorentina, aspettando la gara dei viola con l'Empoli.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59, Lazio 59, Roma 57, Fiorentina 56, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.