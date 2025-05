In attesa di sfidare la Juventus ai playoff, due calciatori della Fiorentina Primavera vengono premiati tra i migliori della stagione

Oggi dalle ore 17 allo Sportitalia Village si terranno i ‘Primavera 1 Besta Awards’, che vedranno premiati i migliori giocatori del campionato. La stagione regolare si è chiusa lo scorso fine settimana, e venerdì prossimo prenderà via la fase finale al Viola Park, che decreterà il vincitore del campionato.

Due premi in casa viola

Due giocatori della Fiorentina sono stati inseriti nella top 11 del campionato Primavera 1: si tratta del portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi e dell'attaccante classe 2006 Tommaso Rubino.

L'attaccante viola Tommaso Rubino

Rubino, figlio d'arte e quest'anno autore del debutto in Serie A nella sfida in trasferta col Genoa, ha realizzato 17 reti in campionato, rivelandosi il miglior calciatore della Fiorentina. Vannucchi, portiere nel giro della Nazionale Italiana Under 18, ha totalizzato 24 presenze stagionali, mantenendo la porta inviolata in 9 occasioni.