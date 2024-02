Il dissenso verso la proprietà americana aumenta a Firenze. Lo striscione contro Barone solo l'ultimo di diversi episodi nel recente periodo

Che esista una frattura tra la società Fiorentina e la tifoseria viola ormai è accertato. I risultati non aiutano e le iniziative critiche, per il momento solo individuali, iniziano a farsi notare. L'ultima in ordine temporale è stata due giorni fa, con l'affissione ai cancelli di Franchi di uno striscione contro il dg viola Barone.

Sull'episodio, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuta la DIGOS, per ragioni che sono da attribuire esclusivamente al divieto in vigore di affissione dei manifesti e non certo al loro contenuto. Da inizio anno sono stati già quattro gli episodi di questo tipo, con la contestazione verso la società viola che è arrivata in maniera più estesa al settore ospiti del Castellani.

Attraverso la sua lettera Commisso ha chiesto vicinanza alla squadra, cosa che la tifoseria non ha mai fatto mancare, sottolineando però come, nessuno lo caccerà da Firenze, scongiurando una nuova cacciata dantesca. Senza scomodare la storia di questa città, forse per il momento è meglio pensare al campo… E a vincere.