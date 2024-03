Graziani: "Rinvio della partita inevitabile. Quando è arrivata la notizia ho pensato subito che fosse successo qualcosa di grave"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La situazione di Joe Barone è drammatica, stiamo pregando il signore per lui. La notizia arrivata ieri è stata terribile, il fatto che fosse stata rinviata la partita a così poco tempo dal calcio d'inizio mi ha fatto capire subito che si trattava di qualcosa di molto grave. Ho paura che possa arrivare una notizia che non vorrei mai sentire".

“Situazione grave, rinvio inevitabile”

Poi Graziani ha aggiunto: “Il rinvio della partita di solito viene disposto quando queste cose succedono ai calciatori, ci ricordiamo cos'è successo con Davide. Per i dirigenti non è capitato spesso, ma in questo caso la Lega ha capito quanto fosse grave la situazione. Era impensabile giocare, pensate allo stato d'animo dei calciatori della Fiorentina e di tutto lo staff. In questo momento tutto il mondo del calcio è vicino a Joe e alla sua famiglia”.