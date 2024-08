Szczesny, De Gea, Musso e Turati. A questi quattro nomi, accostati nei giorni scorsi alla Fiorentina, oggi si è aggiunto quello di Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo, che compirà 30 anni a ottobre, è tornato al Chelsea dopo il prestito al Real Madrid ed è in procinto di essere ceduto, complice anche l'imminente scadenza del contratto con i blues.

Le cifre e la voglia di riscatto

Delle cifre si è già parlato: 5 milioni basterebbero per portarlo via da Londra, ne servirebbero di più però per accontentarlo sull'ingaggio. Chiaro che la questione per la Fiorentina non si porrebbe nemmeno se Kepa non ridimensionasse le proprie pretese, ma la necessità di rilanciarsi dopo anni di buio potrebbe anche spingerlo a farlo.

Non paragonatelo a Gollini

Ecco, dunque, che emerge il comune denominatore con gli ultimi affari di casa viola. Un portiere in cerca di riscatto, così come lo era Gollini quando arrivò dopo l'esperienza fallimentare al Tottenham, ma decisamente imparagonabile al neo acquisto del Genoa dal punto di vista delle doti tecniche.

Certezze da ritrovare

Kepa, infatti, ai tempi dell'Athletic Club era considerato un vero e proprio astro nascente del calcio spagnolo, pronto a contendersi con De Gea la palma di erede di Casillas. Le cose poi non sono andate bene al Chelsea, dove ha perso quasi subito il posto, né al Real Madrid, che l'aveva preso in prestito per sostituire Courtois ma poi l'ha retrocesso a riserva di Lunin. Non si discutono però le qualità di Kepa, che forse ha solo bisogno di un ambiente sereno dove poter ritrovare le proprie sicurezze. Che possa essere Firenze?