Le rotazioni pesanti di Conference: I tanti che sono già in preallarme

Il calendario della Fiorentina prevede prima della supersfida contro l'Inter, un bel giro di Conference League, con i ciprioti del Pafos che verranno a far visita ai viola al Franchi.

Un intermezzo nel corso del quale è molto probabile che assisteremo a rotazioni pesanti per i giocatori impiegati, in stile APOEL per capirsi.

Tanti in preallarme

Sono in molti ad aspettarsi e a volere una chance per mettersi in mostra. Scontata la presenza di Terracciano in porta, poi attendono novità Kayode, Parisi, Pongracic, Martinez Quarta, Mandragora, Ikone, Kouame, lo stesso Sottil. Tutta gente in preallarme perché c'è da dare un turno di riposo a chi dovrà poi tirare la carretta in campionato.

Un po' di preoccupazione

Basteranno per battere il Pafos? Teoricamente dovrebbe essere così, ma è anche vero che quello che è accaduto nella trasferta di Nicosia un po' di preoccupazione la lascia. E' un dato di fatto che quelle che possiamo catalogare come seconde linee non siano propriamente all'altezza dei titolari che invece stanno portando in alto la squadra in campionato.