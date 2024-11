Con l'infortunio di Cataldi, e il conseguente slittamento di Bove in mezzo al campo, Riccardo Sottil aveva trovato tanto spazio con Palladino nelle ultime settimane. Con il rientro dell'ex laziale, però, a Como è stato preferito schierare l'ex romanista sulla sinistra e panchinare il prodotto del vivaio viola. Tuttavia, appena entrato, Sottil ha subito inciso, servendo un ottimo assist per il gol del 2-0 di Kean a Como.

La “posizione” di Sottil all'interno delle gerarchie dell'attacco

Sottil sta vivendo - tutto sommato - una buona annata. Titolarissimo in Conference League, un po' meno in campionato, il figlio d'arte riesce sempre a lasciare quel segno che può far male agli avversari. L'uno-due lungo con Adli al Sinigaglia è solo l'ultima prova, un'azione sviluppatasi con un'accelerazione devastante sulla fascia. Riccardo sa di non poter scippare il posto ai vari Colpani, Gudmundsson, Bove e Beltran, ma si mette comunque sempre a disposizione per il bene della squadra. E Palladino, forse più di quanto aveva fatto Italiano, questo lo ha capito.

Un ottimo dodicesimo uomo

Per i Viola, Sottil rappresenta un ottimo esempio di dodicesimo uomo. Colui che viene sempre impiegato a gara in corso, talvolta invece dal primo minuto, ma non fa parte dell'undici ideale. E' sicuramente il calciatore più veloce a disposizione di Palladino e questa caratteristica lo privilegia rispetto ad altri giocatori più tecnici (si legga Ikone). Con il Pafos ci aspettiamo dunque una sua presenza dal primo minuto, per cercare quell'imprevedibilità che era mancata a Cipro, contro l'APOEL, e che servirà per trovare i tre punti contro un avversario tecnicamente inferiore. La Fiorentina non può sbagliare in Europa, ne va della qualificazione diretta agli ottavi di finale, e Sottil si propone come il jolly che può sparigliare le carte delle (modeste) difese avversarie. Inoltre, Gudmundsson sta tornando e la posizione di Colpani potrebbe scendere al centrocampo. Quale miglior momento per incidere - come fatto a Como - per un dodicesimo uomo?