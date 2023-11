Cosmi: "Italiano non è causa dei problemi della Fiorentina: serve uno capace di far gol"

Durante uno dei suoi tanti interventi a RadioSerieA, questo pomeriggio l’ex allenatore Serse Cosmi ha espresso un parere anche sulla prestazione della squadra di Vincenzo Italiano contro il Milan. Queste le sue parole:

“A San Siro contro il Milan la Fiorentina ha comandato il gioco per larghi tratti della partite, una cosa che i viola spesso fanno in ogni partita. Personalmente da allenatore non vedo errori da parte di Italiano, il problema adesso è che la squadra non fa gol. Crea tante occasioni ma riesce a finalizzare molto poco. Ed è un peccato perché la Fiorentina meriterebbe di avere un attaccante diverso dagli attuali. Uno capace di fare gol spesso“.