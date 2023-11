"Beltran e Nzola stanno facendo peggio di Cabral e Jovic. Kouame non è la soluzione"

Questo pomeriggio il giornalista Stefano Agresti, penna della Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria di misura del Milan sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Sportiva:

“Gli spettatori di Milan-Fiorentina non sono gli unici che dovrebbero avere diritto ad un rimborso del biglietto in questo fine settimana, visto anche quello che è successo ieri sera. Anche Juventus-Inter non è certo stata una partita spettacolare. Francamente credo che il Milan abbia subito molto le pesanti assenze, giocatori fondamentali per sviluppare il proprio gioco. Non è un momento facile per il Milan ma sta cercando di ritrovarsi. Era importante vincere contro la Fiorentina, e lo ha fatto soffrendo dal punto di vista del gioco. Magari non meritando troppo, anche perche i viola nel secondo tempo hanno costruito molto di piu, ma i rossoneri adesso devono imparare a fare di necessità virtù e risultati come questi vanno presi”.

Ha poi continuato parlando della possibilità di vedere Kouame al centro dell’attacco della Fiorentina: “Mi sembra che l’ivoriano non abbia le caratteristiche per fare la prima punta. Il problema della Fiorentina secondo me però è più grande. Negli anni i viola hanno cambiato molti attaccanti, e anche quando la squadra gioca bene ha sempre difficolta a trovare il finalizzatole giusto. L’anno scorso sembrava che il problema fossero Jovic e Cabral, mentre alla fine Nzola e Beltran stanno facendo molto meno. La Fiorentina su di loro ha investito molti soldi, e per il momento stanno avendo un rendimento assai peggiore. Non credo che la soluzione dei viola in quel ruolo possa essere Kouame”.