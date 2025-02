Dal Verona a Verona: la Fiorentina ritrova il suo punto di riferimento. All'andata la tripletta dell'esaltazione di Kean

All'andata fu Kean-show. L'ultima volta che Fiorentina e Verona si sono affrontate, Moise tirò fuori una prestazione da urlo, andando a segnarne tre agli scaligeri. La sua prima tripletta tra i professionisti e anche quella che gli valse il titolo di ‘Giocatore del Mese’ della Serie A di novembre.

Moise Kean premiato come giocatore del mese di novembre in Serie A. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Con il Como la sua assenza si è vista eccome

E contro il Como si è visto quanto pesa l'assenza del numero 20 nella formazione di Palladino. Dal mercato non è arrivata nessuna alternativa, o meglio, nessun vice. E gli innesti offensivi, come Zaniolo, hanno ancora bisogno di tempo prima di ambientarsi. Poi l'infortunio, il secondo di Gudmundsson, che ne avrà per almeno un mese.

A Verona Palladino riavrà il suo punto di riferimento