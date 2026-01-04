La probabile formazione della Fiorentina: Piccoli in vantaggio su Kean. Ranieri torna dal 1', chance per Gosens?

La Fiorentina ritorna in campo dopo la pesante sconfitta contro la Cremonese e lo fa al Franchi, dove l'ultima volta aveva trovato la prima vittoria stagionale in Serie A contro l'Udinese.

Le scelte di Vanoli

Vanoli è pronto a confermare la formazione vista a Parma, ma con il dubbio sul centravanti e il ritorno di Ranieri dal 1'. Davanti Piccoli parte in vantaggio su Kean (da capire se sarà convocato), con quest'ultimo tornato a Firenze solo nelle ultime ore dopo un permesso accordato dalla società per lasciare l'Italia molto discusso. Ranieri torna sulla sinistra al posto di Viti, ma occhio anche alla possibilità Gosens, che può insidiare il posto anche a Ndour più avanzato.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-4-2): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi, Gudmundsson, Piccoli.