Ikoné non verrà riscattato dal Como, ma sull'esterno della Fiorentina irrompe un'altra squadra di Serie A

Il Torino lavora al mercato in entrata ed è alla ricerca di un giocatore offensivo. Il club di Cairo guarda in casa Fiorentina, dove l’ultima idea è quella che porta a Jonathan Ikoné, esterno destro classe 1998.

Il giocatore non verrà riscattato dal Como e farà ritorno alla Fiorentina, riporta Gianluca Di Marzio. La prima scelta per il mercato del Torino resta però Cyril Ngonge. La sua trattativa è legata a quella di Milinkovic-Savic, si lavora con il Napoli per trovare un accordo.