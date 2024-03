Una serata trionfale per la Roma in Europa League: in vista di Firenze, la squadra di De Rossi ha strapazzato il Brighton per 4-0 all'Olimpico, nell'andata degli ottavi. A segno Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante e turno già in discesa in vista del ritorno.

In Conference invece, 0-0 il primo round ad Amsterdam tra Ajax e Aston Villa, mentre il Lille ha vinto nettamente per 3-0 in casa dello Sturm Graz. Vittoria per il Molde, 2-1 in casa contro il Brugges e dell'altra israeliana, il Maccabi Tel Aviv: 4-1 ad Atene sull'Olympiakos.