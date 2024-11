L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato al Brivido Sportivo toccando varie tematiche relative all’inizio di stagione della squadra di Palladino, soffermandosi anche su alcuni singoli.

‘Kean sente la fiducia di tutto l’ambiente, Bove unisce quantità e qualità’

“La Fiorentina è cresciuta tantissimo nell’ultimo mese e mezzo, trovando un equilibrio tra difesa e attacco anche grazie al cambio di modulo. È migliorata molto anche sotto il profilo della gestione della partita, come dimostrando trasferte un po’ sofferte ma vittorioso, contro Genoa e Torino. Sono cresciuti i singoli e il gruppo e di conseguenza le prestazioni. Chi mi sta convincendo di più? Kean sta facendo molto bene, dopo diverse stagioni in cui non è riuscito a mostrare del tutto il suo talento e confermarlo, a Firenze sta dando prova di ciò che sa fare: segnare, giocare per la squadra, lottare su tutti i palloni. È centrale in questa Fiorentina. È cresciuto molto, anche grazie al fatto che sente la fiducia e la considerazione dell’allenatore, del gruppo e di tutto l’ambiente. Oltre al centravanti stanno facendo bene anche Bove, che unisce quantità e qualità, Colpani, e la difesa, che è diventata molto affidabile dopo un inizio difficile. E poi ovviamente De Gea, il portiere è sempre il punto di partenza di una squadra e dei suoi successi”.

‘Palladino allenatore giovane ma bravo a capire le necessità dei calciatori’

“Tutti stanno dando il loro contributo, Palladino è riuscito a toccare le corde giuste di calciatori. È stato bravo a capire i suoi ragazzi, mettendoli nelle condizioni di rendere al meglio, modificando l’assetto tattico. Credo sia stato capace di instaurare un dialogo con lo spogliatoio, e questo è importantissimo. È un allenatore giovane ma sta facendo bene. La sua Fiorentina sa aspettare e fare la partita in modo equilibrato e intelligente”.