Martinelli vola, capitan Sadotti guida la difesa: bel successo dell’Italia Under 18 sulla Romania con i giovani della Fiorentina protagonisti

Una coppia tutta viola protagonista nel successo in amichevole dell’Italia Under 18 contro la Romania. Si tratta del portiere Tommaso Martinelli e del difensore Edoardo Sadotti, entrambi classe 2006. La squadra di mister Franceschini si è imposta in rimonta in terra romena a Chiajna, allo stadio Concordia.

Martinelli ha compiuto diversi interventi notevoli, riuscendo a difendere bene la propria porta, mentre Sadotti, capitano dell’Italia, ha guidato la difesa azzurra con autorità alla vittoria, concretizzatasi nel secondo tempo.

Ben tre rigori nella sfida: Vermesan realizza al 24’ per il momentaneo vantaggio romeno, ma l’Italia prima pareggia i conti con Scotti nel finale della prima frazione, quindi si prende la vittoria grazie alle reti dal dischetto di Pagnucco e Mendicino.