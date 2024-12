TOP 5 GOL del 2024: dalle perle in coppa di Mandragora e Sottil alle meraviglie dei nuovi arrivati... con un bomber in rampa di lancio

Il 2024 che volge al termine è stato un anno ricco di avvenimenti per la Fiorentina. Da quelli drammatici, la scomparsa del direttore generale Joe Barone e la vicenda Bove, a quelli sportivi con la seconda finale di Conference League purtroppo persa, la fine del ciclo di Vincenzo Italiano e l'arrivo di Raffaele Palladino insieme a tanti nuovi calciatori. Dodici mesi di gioie e dolori, di notti memorabili e altre decisamente amare, costellato da gesti tecnici importanti e bellissimi gol. Come da tradizione, la redazione di Fiorentinanews.com ha scelto le cinque reti più belle dell'anno solare, componendo la sua personale Top 5 Gol del 2024:

5 - SOTTIL vs Club Brugge

Semifinale d'andata della scorsa Conference League. Dopo soli quattro minuti di gioco Sottil riceve da Nico Gonzalez sulla sinistra, rientra sul destro con la sua classica giocata e disegna un arcobaleno meraviglioso che s'insacca all'incrocio dei pali. Un gol tecnicamente pregevole e sicuramente importante nel computo del doppio confronto per staccare il pass per Atene.

4 - ADLI vs Milan

Passiamo alla stagione attuale con la giocata che ha sbloccato la pazza partita del 6 ottobre, al Franchi contro il Milan. Prima dei due rigori parati da De Gea e del timbro decisivo di Gudmundsson, Adli realizza il più classico dei gol dell'ex saltando secco Pulisic e, una volta entrato in area, scagliando un tiro che termina nell'angolo lontano dopo un bacino al palo, lasciando immobile Maignan. La rete e la partita che hanno consacrato il francese come titolare inamovibile.

3 - BOVE vs Roma

In quella che forse è stata la partita più bella dell'anno per la Fiorentina, Edoardo Bove si prende la scena contro la sua Roma. Si procura un rigore, fornisce un assist e poi si mette in proprio inserendosi in area, ricevendo da Adli e infilando Svilar dopo una serpentina nello stretto semplicemente strepitosa. Altro gol dell'ex e terzo gradino del podio, con l'eterno rimpianto per ciò che questo ragazzo avrebbe potuto fare con la maglia viola.

2 - MANDRAGORA vs Atalanta

Semifinale d'andata della scorsa Coppa Italia. Alla mezz'ora Mandragora riceve palla sui trenta metri e lascia partire un sinistro a effetto meraviglioso, con traiettoria a uscire, che tocca il palo e s'insacca alle spalle di Carnesecchi. Una lezione di calcio da parte della Fiorentina, che però non riesce ad andare oltre l'1-0 e al ritorno verrà travolta dall'Atalanta. Un gol a posteriori inutile dunque, ma che merita il secondo posto per bellezza e difficoltà.

1 - KEAN vs Hellas Verona

Tutti di pregevole fattura i gol con cui Kean ha steso il Verona, ma la scelta ricade su quello che ha chiuso la partita. De Gea recupera palla e con un rinvio millimetrico lancia immediatamente l'attaccante viola che punta il difensore, entra in area, converge sul destro e fulmina Montipò con un rasoterra sul secondo palo. Un gol di tecnica, potenza, voglia e visione della porta, tutte caratteristiche che Kean ha dimostrato di possedere in questi primi mesi. Nella speranza che il gol più bello e importante con la maglia della Fiorentina debba ancora arrivare.