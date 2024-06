È fatta: un ex attaccante viola firma con la neopromossa più ricca della Serie A

Un grande colpo in attacco per il Como per la prossima stagione. La squadra lombarda, neopromossa, ha infatti chiuso in questi minuti l'operazione per portare Andrea Belotti alla corte di Cesc Fabregas. Dopo l'accordo trovato tra i club qualche giorno fa, ora è arrivato anche il sì del ragazzo ex Fiorentina.

Le cifre dell'affare

Per il suo cartellino il Como pagherà circa 4,5 milioni di euro alla Roma, mentre il Gallo firmerà un contratto pluriennale. E' fatta dunque, Andrea Belotti è pronto per una nuova sfida dopo Roma e Fiorentina.