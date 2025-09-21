Ha scelto la Sampdoria come step ulteriore della propria carriera Antonin Barak, uscito dai radar viola già la scorsa estate. Ma il match è stato del tutto da dimenticare per lui e per l'altro ex viola Venuti: il ceco ha sbagliato il rigore del possibile 0-1 e poi è esploso nel post gara, viste anche le quattro sconfitte blucerchiate in quattro partite:

"C’è qualcosa che non va qui ma noi dobbiamo solo lavorare per uscire da questo momento. Noi stessi dobbiamo dare qualcosa di più perché così non andiamo da nessuna parte. Le chiacchiere stanno a zero, con 4 sconfitte su 4. Il rigore l’ho tirato male, per la prima volta ho cambiato angolo. In questo momento sembra che siamo diventati dei perdenti, non va assolutamente bene".