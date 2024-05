L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, è stato intervistato da Sky al termine della partita pareggiata contro il Bruges, grazie al suo penalty decisivo: “Il rigore? Meglio non pensare in quei momenti. Gonzalez mi ha chiesto se mi sentivo sicuro, gli ho detto di sì ho preso il pallone ed ho calciato io. Più che il suono del cuore sentivo il rumore dei tifosi, ma ho cercato di isolarmi. Uno cerca sempre di sognare in grande, avere obiettivi ambiziosi. Sono contento di essere in questo grande club, in una grande città con dei tifosi meravigliosi e con un bellissimo centro sportivo”.

Su Batistuta: “Siamo usciti fuori a cena con lui e altri amici e mi ha dato dei consigli di calcio e di vita. Per me è un orgoglio indossare la sua maglia, la maglia di uno che è una leggenda a Firenze. Cerco di essere all'altezza della sua grandezza”.

E infine: “Seguiamo i consigli di Italiano, è il nostro leader e ci dice sempre cose utili e intelligenti. Cerchiamo di crescere tutti insieme e acquisire più fiducia e consapevolezza”.