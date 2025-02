L’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano a TVPlay si è espresso sull’infortunio occorso a Moise Kean, prima rientrato in campo nel corso della sfida col Verona e poi costretto ad uscire in virtù del durissimo colpo rimediato. Viviano ha raccontato anche di un episodio in viola con protagonista Luca Toni.

‘Io fermerei un giocatore dopo un colpo del genere, ma se un calciatore se la sente…’

“Il rientro in campo di Kean col Verona dopo il colpo subito? Sono dell’idea che in quei casi il giocatore vada fermato. È anche vero che in quel momento ti fidi abbastanza anche di cosa ti dice il giocatore, se ha detto che voleva rientrare… Con la Fiorentina ricordo un episodio contro il Torino, Luca Toni non si è accasciato ma è arrivato in area e non sapeva dov’era, non sapeva da che parte andare”.

‘Una botta devastante con Glik’

“Abbiamo subito chiamato i medici per farlo sostituire e poi è stato un giorno in ospedale. Ebbe uno scontro aereo testa contro testa con Glik, una botta devastante. Glik si era aperto tutto, Luca no ma appena rientrò in campo andò dalla ‘parte sbagliata’, anziché in attacco era andato in difesa”.