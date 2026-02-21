Il Piccoli di Białystok vale un'alternativa a Kean? Una realtà Conference da contestualizzare e il gesto di Mandragora

Su La Gazzetta dello Sport si celebra la figura di Roberto Piccoli, attaccante di scorta per modo di dire visto quanto è stato pagato ma di fatto, riserva di Kean quando il numero 20 sta bene. Partita dura quella dell'ex Cagliari con lo Jagiellonia, su un campo insidioso e in una gara non certo spettacolare, in cui di occasioni ce ne sono state poche. Questa versione di Piccoli rappresenta davvero un'alternativa credibile, in grado di insidiare Kean?

Non che Moise a Como abbia brillato più di Piccoli ma al momento ha uno status diverso. Le risposte che arrivano dalla Conference poi vanno come sempre contestualizzate, alla quarta edizione di fila si dovrebbe aver afferrato il concetto. Certo poi se il nome finisce sul tabellino dei marcatori, la percezione cambia ma è lo sguardo d'insieme quello che conta: un bell'aiuto però Piccoli l'ha avuto da Mandragora, che per la seconda uscita di fila ha lasciato il rigore all'attaccante di turno. Un gesto che vale quanto un assist in campo.