Spunta un altro club di Serie A su Fabbian: trattativa in corso

Arriva una proposta direttamente dalla Serie A per il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian. Sul giocatore, arrivato in viola a gennaio scorso dal Bologna e per il quale nei giorni scorsi sembrava si fosse informato il Sassuolo e il Getafe in Spagna, ha messo gli occhi il Parma.

Trattativa in corso

Come riferito dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su X, il Parma ha avviato la trattativa con la Fiorentina per aggiudicarsi Fabbian. Secondo Sky Sport l'affare può chiudersi domani.

Il Parma ha bisogno di un centrocampista

I ducali sono alla ricerca di un centrocampista, dato che l'ex viola Nicolussi Caviglia dovrà operarsi per pubalgia, e hanno individuato in Fabbian il profilo adeguato.