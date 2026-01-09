Paratici ha un posto privilegiato nella lista dei difensori per un giocatore dell'Inter. Dialoghi in corso

Come scrive La Nazione, nella lista dei desideri per la difesa della Fiorentina ci sono tanti nomi. Il reparto difensivo sarà uno di quelli toccati dalla rivoluzione di Paratici, che tra i profili seguiti ha Dragusin, Coppola, Becao e Diogo Leite.

Nome privilegiato

C'è un nome che però ha un posto riservato in questa lista ed è quello di Stefan De Vrij, difensore dell'Inter che non sta più trovando molto spazio in casa nerazzurra.

Dialoghi in corso

Come scrive il quotidiano, le parti starebbero dialogando per capire quali sono le intenzioni del giocatore olandese e se ci possono essere i margini per una trattativa.