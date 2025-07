Intreccio tra i pali: con Terracciano pronto a diventare il vice di Maignan, un ex portiere della Fiorentina può finire alla Cremonese

Sta andando in scena un intreccio di portieri che coinvolge ben tre giocatori dell'orbita Fiorentina, sia presente che passata.

Avvicendamento tra Sportiello e Terracciano

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky, Terracciano è pronto a passare al Milan per diventare il vice di Maignan, con l'ex viola Sportiello che lascerà i rossoneri per fare ritorno all'Atalanta.

Un ex viola alla Cremonese?

Ecco che allora la Cremonese, interessata sia a Terracciano che Sportiello, sarebbe pronta a virare su un altro ex viola, Pierluigi Gollini, che ha chiuso la scorsa stagione alla Roma come vice di Svilar.