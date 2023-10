Su Il Brivido Sportivo, il giornalista Luca Calamai nel proprio editoriale si proietta sugli obiettivi della Fiorentina e sulle priorità di casa viola per raggiungere il miglior risultato possibile secondo il suo punto di vista.

Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina è terza in classifica e non è per caso. La posizione è frutto di un inizio di campionato travolgente e impreziosito dalle vittorie contro l’Atalanta e il Napoli Campione d’Italia. Perchè non dovremmo osare a parlare di sogno Champions? Il derby con un Empoli in evidente difficoltà sembra l’occasione perfetta per restare in quota e chissà, salire ancora più in alto. Se riprendiamo a parlare con la logica è giusto dire che questa Fiorentina non ha sulla carta i valori per entrare nelle prime quattro. Non è stata costruita in estate per dare l’assalto a questo obiettivo ma per cercare di mettere le mani sull’Europa League. Per alzare l’asticella serve qualcosa in più da parte di tutte le componenti del mondo viola”.

Prosegue Calamai: “Italiano è il motore di questa scatenata Fiorentina, cosa chiedergli di più? Intanto di aiutare i due centravanti a inserirsi meglio nel progetto tattico. La storia insegna che è forse impossibile conquistare un posto in Champions senza una prima punta capace di garantire almeno una decina di reti. Su questo fronte, pur avendo un debole per Beltran, credo che Nzola avrà più facilità ad alzare la sua media gol, perchè conosce bene Italiano e i suoi schemi”.

E ancora: “In difesa c’è grande euforia per i giovani esterni Kayode e Parisi, non dimentichiamoci che ad arricchire il reparto c’è anche il nazionale Biraghi. Non sarà un fenomeno, ma è un giocatore solido e di esperienza. È in mezzo che la Fiorentina è contata, sono curioso di vedere Mina: prima o poi scenderà in campo, giusto? Se è buono bene, altrimenti servono rinforzi. Cambiando zona, mi auguro la definitiva consacrazione di Ikone, sarò un illuso ma credo possa diventare un esterno da sette gol e dieci assist”.

Infine: “Nel mercato invernale per coltivare il sogno Champions servirà uno sforzo vero da parte della società. Non chiedo la luna ma uno o due acquisti capaci di alzare ancora il livello della squadra di Italiano. Non cogliere al volo l’occasione sarebbe un vero suicidio”.