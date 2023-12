Bruttissima notizia per Italiano: Gonzalez esce dal campo in barella e in lacrime. Infortunio muscolare per il numero 10 viola

Una notizia che proprio non ci voleva per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano: Nicolas Gonzalez si è infortunato durante la gara di Conference League contro il Ferencvaros.

Cos'è accaduto

Dopo poco più di un quarto d'ora, l'argentino ha rimediato un problema muscolare non da poco, toccandosi i flessori della coscia destra. Chiesto immediatamente il cambio dall'argentino, prima di accasciarsi a terra.

Le lacrime di Nico

Per far uscire dal campo Gonzalez è servita la barella. Il numero 10 viola ha abbandonato la gara in lacrime, mentre al suo posto è entrato Ikone.

Situazione da monitorare in vista del prosieguo della stagione, la reazione dell'ex Stoccarda però non fa ben sperare.