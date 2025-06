Nonostante un grave debito, contesero e convinsero due obiettivi della Fiorentina - Tanner Tessmann e Orel Mangala - a firmare invece per loro. Ma in serata è arrivata la decisione della Direzione nazionale di controllo e gestione francese, che condanna l'Olympique Lione alla retrocessione in Ligue 2 a causa dell'ingente debito accumulato dal gruppo che soprintende la squadra, Eagle Football.

Decisione in realtà presa già lo scorso 15 novembre, ma che oggi è diventata realtà. Il Lione avrebbe dovuto dimostrare di aver migliorato la propria situazione economica, tentativo disperato portato avanti dai francesi che hanno già ceduto il loro gioiellino, Ryan Cherki, al Manchester City per una cifra vicina ai 37 milioni di euro. Ma non è bastato neanche quello, e adesso si attende solo il ricorso del Lione: il rischio di retrocedere però è ora molto concreto.

Da monitorare la situazione relativa al piazzamento europeo: il Lione ha terminato il suo campionato al sesto posto, ultimo disponibile per l'accesso in Europa League. Tuttavia, se fosse negato loro il diritto di disputare competizioni europee l'anno prossimo, allora in Europa League ci andrebbe lo Strasburgo (salendo di una posizione) e in Conference League l'avversaria della Fiorentina diventerebbe il Lens, squadra nella quale ha militato Mbala Nzola in prestito e che ha terminato il suo campionato all'ottavo posto. Tuttavia, anche questi ultimi non versano nelle migliori condizioni per quanto riguarda la situazione economica: un quadro ancora molto confuso che troverà chiarezza solo col tempo.