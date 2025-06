Il portale dedicato Transfmarkt.it ha stilato la classifica dei giocatori italiani che hanno aumentato maggiormente il proprio valore nell'ultima stagione. Nella graduatoria, che comprende 33 giocatori in tutto, ci sono ben 3 calciatori della Fiorentina, di cui due sono sul podio.

Domina la scena Moise Kean, primo italiano per valore aumentato: il suo cartellino adesso vale una cifra stimata intorno a 50 milioni di euro, 36 in più della scorsa estate. Terzo posto, dietro a Mateo Retegui, per Pietro Comuzzo, che ha aumentato il proprio valore in questa stagione di 24,3 milioni di euro. Il valore del suo cartellino adesso è stimato intorno ai 25 milioni di euro. C'è infine Niccolò Fortini (che ha giocato in prestito alla Juve Stabia), 18esimo: +8 milioni di valore per lui. Adesso il cartellino vale 8.5 milioni.