Jovetic evita la sconfitta all'Olympiakos nel sentitissimo derby di Atene

L'OlympIakos, prossimo avversario della Fiorentina nella finale di Conference League, esce con un pareggio dal sentitissimo derby di Atene contro il Panathinaikos.

Gara in salita per i biancorossi che vanno sotto nel recupero del primo tempo a seguito di un rigore trasformato da Bakasetas.

Al 59' arriva addirittura il raddoppio con Bernard che sembra mettere la parola fine all'incontro. Reazione d'orgoglio nel finale per la squadra allenata da Mendilibar che prima accorcia le distanze con Prodence e poi trova il 2-2 con l'ex viola Jovetic.

All'89' l'OlympIakos resta in dieci per l'espulsione dello stesso Prodence ma riesce a tenere il risultato.

Si chiude così il campionato greco con il terzo posto per l'OlympIakos e il quarto per il Panathinaikos. Il titolo se lo aggiudica il Paok Salonicco in volata ai danni dell'AEK Atene.