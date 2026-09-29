Merende, padel, grigliate, il team building secondo Vanoli. L'abitudine della condivisione giornaliera

Paolo Vanoli sta cercando di rilanciare la Fiorentina partendo dalla coesione del gruppo. Di questo tema se ne occupa stamani La Nazione dove si sottolinea come, prima degli aspetti tattici e atletici, il tecnico vuole che i giocatori imparino a conoscersi e a stare bene insieme, soprattutto dopo un’estate che ha cambiato profondamente la rosa. Per questo incoraggia occasioni di incontro fuori dal campo, come l’asado organizzato da Pellegrino e Mastantuono prima della sosta.

Condivisione

Vanoli vorrebbe inoltre che la squadra condividesse ogni giorno almeno un momento, dalla colazione al pranzo o alla merenda, compatibilmente con gli allenamenti. Non si tratta di un obbligo, ma di un’abitudine utile a costruire rapporti e spirito di collaborazione.

Segnali

E i primi segnali si sono visti nelle partite contro Venezia, Pisa e Napoli. A Venezia, dopo la tripletta, Mastantuono avrebbe voluto cedere a Fagioli il premio di migliore in campo: un gesto che ha emozionato Vanoli.

Il tecnico ha coinvolto anche il proprio staff, organizzando un torneo di padel per rafforzarne l’intesa e trasmettere compattezza alla squadra.