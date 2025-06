L'Italia Under 21 pareggia 1-1 con la Spagna, concludendo quindi il proprio girone al secondo posto. In campo dal 1' Alessandro Bianco come unico rappresentante viola: 0 minuti per Cher Ndour, mentre ha giocato Michael Kayode, diventato da poco un giocatore del Brentford a titolo definitivo. Nell'altra partita del girone, seppur inutile ai fini della classifica, la Slovacchia padrona di casa trova i primi 3 punti del torneo grazie agli ‘italiani’ Suslov (Hellas Verona) e Obert (Cagliari).

La partita si sblocca solo al 53simo: Raul Moro sulla destra mette un cross rasoterra per l'inserimento di Jesus Rodriguez del Real Betis, che vale l'1-0 iberico. Pareggio azzurro immediato: appena 5 minuti dopo, grazie a un bel lancio di Ghilardi, è Pisilli a saltare secco Marin e trafiggere Cunat sul secondo palo. Il pareggio, però, non basta agli Azzurrini che si devono accontentare del secondo posto del girone: arrivando a pari merito ed a pari differenza reti, la Spagna ha il merito di aver segnato più reti dell'Italia e come tale si aggiudica il primato del girone.

Adesso gli occhi sono puntati sulla sfida di domani sera, alle 21, tra Inghilterra e Germania: gli inglesi dovranno necessariamente vincere per superare i tedeschi, ai quali invece basterà il pareggio. La prima classificata di questo girone sfiderà infatti gli Azzurrini ai quarti di finale.