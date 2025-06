L'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, intervenendo sul ritorno di Pioli a Firenze e sul futuro di Martinelli: "Dall'ultima esperienza in viola è cresciuto molto. Credo che abbia voluto tornare a Firenze per chiudere un cerchio vincendo qualcosa dopo la morte di Davide. Per Firenze, per la Fiorentina e per i fiorentini è la scelta migliore. Palladino? Secondo me il suo lavoro è stato buono, nonostante la stagione altalenante.

Martinelli? Il discorso è lo stesso di Desplanches a Palermo. Al primo errore è stato fatto fuori e hanno preso un altro portiere. Dalle altre parti quando hanno i giovani li fanno giocare. Io sono dell'idea che se sei giovane devi giocare. Poi non è giusto che questi ragazzi facciano tutto il torneo e poi vadano in panchina in semifinale. Martinelli deve andare in Serie B in una società amica in cui, anche se fa la papera continua a giocare. Così che quando De Gea tra 2-3 anni smette la Fiorentina ha il sostituto pronto".