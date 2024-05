Via all’iter per acquisto dei biglietti della finale di Conference League per i tifosi viola (con un po’ di ritardo). I dettagli

Oggi alle ore 11.00 sarebbe dovuto iniziare l’iter per i tifosi viola per ottenere un ticket per Atene. Il procedimento prevede la richiesta di codice sul sito bigliettifiorentina.com, necessario all’acquisto del biglietto per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Tuttavia le cose hanno iniziato a prendere forma solo da circa un’ora

Un ritardo dovuto all'UEFA

Nella data di oggi a partire dall’orario suddetto, i possessori di abbonamento PRO avrebbero potuto dover iniziare ad effettuare le richieste appunto, ma la situazione si è sbloccata soltanto attorno alle 12.20: questo a causa dei problemi dei server dell'UEFA. Adesso la speranza e l’augurio è che tutto possa procedere al meglio e senza eccessive complicazioni.

Alcune indicazioni importanti per l'acquisto

Nel momento in cui verrà richiesto il numero di cellulare dell'utilizzatore del biglietto, sarà importante non inserire il +39, poichè questo crea problemi al completamento dell'operazione. Il suggerimento fondamentale è di inserire semplicemente il numero del cellulare, senza alcun prefisso.