Il rappresentante del governo, Pavlos Marinakis, ha chiarito che la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos si terrà ad Atene: "Voglio chiarire che non è in discussione il cambio di sede della finale di Conference League" ha detto.

“C'è chi vuole rovinare questa festa”

“Non so nemmeno perché sia ​​stata scritta una cosa del genere - ha poi aggiunto - Da tempo il nostro Paese ha l'onore di di poter ospitare lo svolgimento di una finale europea. Una settimana fa abbiamo avuto il piacere di constatare che una delle due squadre che parteciperanno è greca. Sarebbe impensabile estromettere il nostro Paese da questa possibilità. Non c’è alcun problema, lo dico per chi vuole rovinare queste celebrazioni. Perché vivremo una vera festa”.

Si giocherà nella casa dell'AEK

Confermato anche il fatto che si giocherà allo stadio Agia Sophia (casa dell'AEK), impianto sportivo nel sobborgo di Nea Filadelfia, ad Atene.