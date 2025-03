Borja Valero: "È vero, io e Fagioli ci assomigliamo, la qualità ce l'ha eccome. Non può essere una casualità che lui..."

In questi giorni, l'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, sta spesso paragonando Nicolò Fagioli a Borja Valero.

Sul paragone concorda anche lo spagnolo, ex centrocampista viola: “È vero: un po' ci assomigliamo - ha detto Borja a La Gazzetta dello Sport - entrambi non siamo velocissimi, ma sappiamo stare tra le linee. Lui è un ottimo calciatore. È arrivato in Nazionale facendo un Europeo da giovane ed è stato a lungo alla Juventus giocando. Non può essere una casualità. La qualità ce l'ha eccome”.

Il centrocampo made in Italy della Fiorentina è stato in grande spolvero contro la Juventus: “Innanzitutto può essere un bene per il calcio italiano - ha proseguito - È bello che ci siano tanti italiani in squadra e in questo la Fiorentina crede. Dal punto di vista tecnico e tattico è presto per dare una valutazione completa perché si è giocato poco con questo trio che, comunque, ha fatto molto bene contro la Juve. Le basi ci sono, ma bisogna avere ancora un po' di pazienza. Cataldi, Mandragora e Fagioli? Sono tre calciatori diversi che si compensano bene l'uno con l'altro. Cataldi, che sta in mezzo, è intelligente tatticamente, cura molto bene il pallone. Mandragora è più fisico e ha dimostrato di avere un gran tiro da fuori area".